ВСУ покинули ряд позиций под Новомихайловкой

Украинские военнослужащие покинули ряд позиций, находящихся на переднем крае линии обороны в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин .

Кроме того, он добавил, что подразделения ВСУ находятся в сложной ситуации под этим населённым пунктом, передаёт ТАСС.