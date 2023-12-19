Советник главы ДНР Гагин: солдаты ВСУ покинули ряд позиций под Новомихайловкой
Украинские военнослужащие покинули ряд позиций, находящихся на переднем крае линии обороны в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
Кроме того, он добавил, что подразделения ВСУ находятся в сложной ситуации под этим населённым пунктом, передаёт ТАСС.
«С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — сообщил Гагин.
Ранее сообщалось, что десантники ВС России овладели сетью из девяти опорников ВСУ под Артёмовском.