СМИ: союзники Украины ищут способ объявить победу

Сторонники Украины на Западе предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу в конфликте с Россией. Об этом в статье для Financial Times написал обозреватель Гидеон Рахман.

В статье отмечается, что в новый год Киев вступает «без боеприпасов, денег и дипломатической поддержки». Причиной такого положения стало отсутствие у Украины и ее союзников «убедительного» представления о победе. И если его не удастся придумать, то поддержка украинских властей на Западе продолжит падать. Рахман считает, что новый пакет западной помощи Украине «скорее всего» все же согласуют. Его может хватить для поддержания линии фронта, однако, если в 2024 году боевые действия зайдут в тупик, «время все равно может оказаться на стороне России».

Обозреватель отметил, что если Киев действительно собирается победить любой ценой, то для начала ему и союзникам нужно определиться, какой она будет. А без убедительной теории победы от Украины будут все чаще требовать начать переговоры с Россией. Альтернативой соглашению может быть фактическая заморозка конфликта — в этом случае украинские войска займут преимущественно оборонительную позицию и будут пытаться сдерживать натиск российских войск.