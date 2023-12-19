В Пентагоне рассказали о дате окончания средств для Украины

Средства в фонде военной помощи для Украины закончатся к 30 декабря. О дате исчерпания фонда сообщил финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд, передает Bloomberg.
Уточняется, что у Пентагона закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Министерство обороны потратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное на Украину, сообщил Маккорд.
«Как только эти средства будут израсходованы, департамент исчерпает доступное нам финансирование для помощи Украине в обеспечении безопасности», — заявил он в письме лидерам комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.
В целях защиты боеготовности ВС США и в отсутствие решения Конгресса об утверждении дополнительных мер, министерство предполагает, что возможно только одно дополнительное сокращение.