В Пентагоне рассказали о дате окончания средств для Украины

Средства в фонде военной помощи для Украины закончатся к 30 декабря. О дате исчерпания фонда сообщил финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд, передает Bloomberg.

Уточняется, что у Пентагона закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Министерство обороны потратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное на Украину, сообщил Маккорд.