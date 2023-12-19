Шойгу оценил роль российских контингентов в Сирии и Карабахе

Российские контингенты, размещенные в Сирии и Нагорном Карабахе - гарант сохранения мира в этих регионах. Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на расширенной военной коллегии.

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"Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - заявил Шойгу.

Российские военные и миротворческие контингенты в Сирии и Нагорном Карабахе действуют официально и по приглашению законной власти этих стран.

До этого спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что решение сирийского конфликта требует поднять ряд вопросов, в числе которых вывод турецких и американских войск из страны.