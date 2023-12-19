В ЛНР заявили о росте числа наемников из Грузии и Польши в зоне спецоперации

В хоне специальной военной операции (СВО) зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев из-за серьезного некомплекта в подразделениях войск. «В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — говорится в публикации.
При этом в последнее время число иностранных военных в рядах ВСУ значительно сократилось, отметил Марочко. Однако свежие поступления продолжаются, добавил он. По его словам, за несколько недель зафиксировали прибытие небольших групп иностранцев до 30-50 бойцов в Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и Константиновку.