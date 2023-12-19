Модернизированные комплексы "Панцирь-СМ" применили в зоне СВО

Российские войска в зоне спецоперации применяют модернизированные "Панцири-СМ". Они показывают возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Главное преимущество новых машин - существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения объектов, сообщил РИА Новости информированный источник. К ним относятся мини-беспилотники, управляемые артиллерийские снаряды, скоростные баллистические цели.

Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ" получил новую систему управления огнем. Она включает современную РЛС обнаружения, построенную на основе фазированных антенных решеток, и РЛС сопровождения. Кроме радаров система управления огнем включает оптико-электронный комплекс.