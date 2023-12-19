Мобилизация: последние новости на сегодня 19 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованным из Курской области отправят помощь к Новому году

Обеспечить военнослужащих из Курской области, участвующих в специальной военной операции, подарками к Новому году призвал глава региона Роман Старовойт. Об этом пишет «Курская правда».

Он заявил, что и в областном, и в районном центрах необходимо особое внимание уделить нуждам семей российских солдат и помочь им в предпраздничные дни. Также необходимо доставить гостинцы самим военнослужащим.

В Ставрополе помогли решить семьям участников СВО 240 бытовых вопросов

Семьям в Ставрополе, чьи мужчины были мобилизованы для участия в боевых действиях на территории Украины, помогают справиться с бытовыми нуждами сотрудники районных администраций. Об этом пишет «Победа 26».

Издание уточняет, что в Октябрьском районе города около жилого дома семьи одного из бойцов специалисты построили забор, а до этого они также подключили жилище к интернету и залили бетоном пол в подвале. В доме родственников другого солдата планируют заменить окна, районная администрация уже заказала семь стеклопакетов.

Местные власти заверили, что работа по поддержке родных и близких военнослужащих продолжится и в следующем году.

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в бою военнослужащего

Выполнить последнее желание солдата Романа Рудакова, погибшего в Марьинке, поручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, боец вместе с товарищами принял неравный бой. Перед смертью он успел оставить послание на стене здания: «Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».