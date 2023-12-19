Спецоперация на Украине 19 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 декабря 2023 года.

Минобороны России сообщило о срыве ротации ВСУ к северу от Артемовска

Ротацию Вооруженных сил Украины на артемовском направлении сорвали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В сообщении уточняется, что российской стороне удалось уничтожить группу пехоты армии Украины. После выполнения боевой задачи десантники быстро отбыли в безопасный район для перезарядки.

Появилась памятка для российских бойцов по уничтожению американских Abrams

Памятку по уничтожению боевых танков Abrams опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

В ней указаны слабые места боевой машины: корма, борта, гусеницы. Также названы недостатки: большое потребление топлива, сложность эвакуации экипажа, необходимость замены фильтров каждые 12 часов, отсутствие автомата заряжания пушки, возможность уничтожить приборы наведения стрелковым оружием.

Экс-офицер ВСУ нацбата признал тотальное превосходство России на фронте

Тотальное превосходство армии РФ на фронте признал бывший офицер нацбата «Айдар» (признан в РФ экстремистским и запрещен) майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой», передает «Известия».