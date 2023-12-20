Военные Тайваня заметили возле острова воздушный шар КНР

Воздушный шар КНР пересек срединную линию Тайваньского пролива во вторник вечером. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Военные Тайваня заметили возле острова воздушный шар КНР
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По его данным, шар был замечен в 23:19 по местному времени (18:19 мск). Как сообщает ведомство, он пересек срединную линию Тайваньского пролива в 63 морских милях (около 116,7 км) к северо-западу от города Цзилун на севере Тайваня, находясь на высоте около 3,7 км. Шар двигался на восток и около 02:05 среды (21:05 вторника мск) исчез, говорится в документе.

Кроме того, за минувшие сутки вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову восьми летательных аппаратов и одного корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Из них один летательный аппарат - самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 - вошел в зону ПВО Тайваня к юго-западу от него. Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

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Тайваньские военные сообщали о появлении возле острова воздушных шаров со стороны КНР 8 декабря, а также в понедельник и вторник на этой неделе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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