Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" из группировки войск "Запад" успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости. Старший наводчик САУ "Гиацинт-С", известный под позывным "Волына", рассказал, что основными целями были техника, танки, артиллерия и опорные пункты противника. Недавно был поражен опорный пункт противника, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab. Расчеты продемонстрировали высокую слаженность и профессионализм, подчеркнул наводчик. Представители оборонного ведомства отметили, что выполнение боевых задач происходит в любых погодных условиях. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели сбивает противника с толку, заставляя его использовать больше боеприпасов и раскрывать свои замаскированные огневые позиции. Вчера сообщалось, что ВСУ потеряли более 60 военных на Купянском направлении. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".