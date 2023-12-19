Минобороны показало кадры артдуэли в зоне СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» уничтожил орудие противника на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны России. Также ведомство обнародовало видео этой артиллерийской дуэли. На кадрах российские военнослужащие заряжают пушку, а затем производят выстрелы.

Операторы комплекса артразведки «Аистенок» группировки войск «Центр» обнаружили орудие ВСУ, после чего передали его координаты на командный пункт. Точным ударом САУ «Акация» огневое средство и артиллерийский расчет противника были уничтожены, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о продвижении российских сил на Артемовском направлении в зоне СВО. ВС РФ взяли под контроль трассу на Часов Яр. Канал отмечает, что полностью зачищены от противника предместья самого Артемовска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.