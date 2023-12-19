AP: командир ВСУ пообещал вооружить военных лопатами, когда закончатся патроны

Командир 59-й бригады заявил Associated Press, что если у его солдат закончатся патроны, то он отдаст им приказ идти с лопатами на российских бойцов. Associated Press указывает, что сегодня в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ) можно увидеть уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки. В статье отмечается беспокойство украинских солдат по причине того, что российские военнослужащие вооружены лучше. По данным агентства, украинцы расстраиваются из-за того, что они "могут лишь обороняться в изнурительном конфликте". "Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют", — сказал украинский военный с позывным "Боксер". Также свое возмущение высказал и другой солдат ВСУ. По его мнению, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, которые стали одним из главных оружий в конфликте, серьезно затягивается, из-за чего ВСУ теряют резервы. "Мы потратили время впустую", — добавил он. До этого пленный боец ВСУ Антон Маскин заявлял, что в отдельной механизированной бригаде, в которой он служил, наблюдался снарядный голод.