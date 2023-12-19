МО: расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию украинских войск к северу от Артемовска

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийских подразделений ВДВ на Артемовском направлении сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Артемовска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артемовска", - сказано в сообщении. В МО РФ уточнили, что в ходе воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на передовых позициях. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. После выполнения боевой задачи десантники оперативно сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки. 16 декабря сообщалось, что расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов ликвидировали группу разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. 18 декабря Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 190 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе БМП Bradley производства США и два армейских автомобиля.