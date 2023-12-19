NYT сообщила о неспособности Украины победить Россию на поле боя

Украина будет вынуждена договариваться с Москвой за столом переговоров, так как не сможет победить Россию на поле боя. Такая точка зрения представлена в публикации The New York.

Автор высказывает мысль, что Запад со временем сможет помочь Киеву восстановить территориальную целостность, но делать это уже придется в ходе переговоров.