NYT сообщила о неспособности Украины победить Россию на поле боя
Украина будет вынуждена договариваться с Москвой за столом переговоров, так как не сможет победить Россию на поле боя. Такая точка зрения представлена в публикации The New York.
Автор высказывает мысль, что Запад со временем сможет помочь Киеву восстановить территориальную целостность, но делать это уже придется в ходе переговоров.
Уточняется, что думать об обороне украинской территории сейчас больше вынуждены в Вашингтоне, чем в Киеве.
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