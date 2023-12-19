Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР запустила баллистическую ракету

Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова КНДР, если США «примут ошибочное решение», направленное против Пхеньяна, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, которые привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Вашингтон весь год расширял «военную истерику».

Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года. Учения ясно показали, к какому немедленному действию мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас, — добавил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер подчеркнул, что запуск стал ответом на враждебные действия со стороны США и Южной Кореи. В случае дальнейших агрессивных действий США Пхеньян рассмотрит вариант с «более активными наступательными действиями», заключил Ким Чен Ын.

Также он подчеркнул, что запуск ракеты не повлиял на безопасность соседних стран. Руководил испытаниями сам лидер КНДР, который присутствовал в центральном командно-наблюдательном пункте, он же самолично одобрил план и разрешил запуск. После этого генерал армии Чан Чхан Ха отдал соответствующий приказ 2-й Краснознаменной роте.