Минобороны России сообщило об уничтожении живой силы ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений спецназа Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. В кратчайшие сроки мобильный расчет выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для автоматического станкового гранатомета "Пламя" калибра 30 мм, установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.

Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь - ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения.