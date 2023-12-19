Надводный дрон с возможностью увеличения полезной нагрузки до 100 кг создают в РФ

В России разрабатывают надводный ударный дрон с полезной нагрузкой до 10 кг и возможностью ее увеличения до 100 кг.

"При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика", - заявил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, российский дрон будет значительно дешевле натовских решений, которые сейчас применяют ВСУ.

Дальность новой разработки составит до 20 км. Корпус будет выполнен из композитного материала, чтобы сделать дрон невидимым для радаров.

Испытания нового надводного дрона планируется провести в 2024 году.