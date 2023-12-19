Экс-офицер нацбата Лапин заявил о тотальном превосходстве ВС России на фронте
Россия бережет личный состав, уничтожая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация) Игорь Лапин.
По его словам, артиллерия ВС РФ разбирает на молекулы украинские рубежи. А пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов.
Лапин отметил, что российская армия всегда обладала "тотальным преимуществом" в плотности артогня и вряд ли когда-либо его потеряет.
Офицер пожаловался, что ВСУ не хватает лопат и кирок для строительства укреплений. А у России есть мощная строительная техника, и бойцы ВС РФ "не тратят полдня на рытье окопов вручную".
Лапин связал проблемы ВСУ с неадекватным планированием. Ранее Зеленский озвучил тезис: "Наша стратегия - это тактика". "И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? Он слишком занят, чтобы думать", - сказал военный в интервью телеканалу "Прямой" (цитата по РИА Новости).