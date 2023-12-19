КНДР заявила об испытаниях ракеты «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США

Ракетный пуск, осуществленный КНДР в понедельник, 18 декабря, стал успешным испытанием твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-18». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что ракета пролетела более 1002 километров. Максимальная высота полета составила 6 518 километров. ЦТАК подчеркивает, что снаряд попал в намеченную область Японского моря. Запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих Северную Корею стран.

Пуск ракеты стал ответом КНДР на второе заседание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США, а также на активизацию военных учений в регионе и переброску американских ядерных средств в район Корейского полуострова. Испытанием «Хвасон-18» руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что учения были демонстрацией и сигналом того, к каким действиям готов Пхеньян в случае «ошибочного решения» Вашингтона.