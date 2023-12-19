Пентагон объявил о начале операции в Красном море

США приступили к многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

Он указал, что в операции также примут участие и другие страны, в том числе Канада, Великобритания, Италия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Бахрейн, Испания и Сейшельские Острова. Все они будут работать над решением проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для укрепления региональной защиты и обеспечения свободы судоходства для всех стран, пояснил Остин.

Он добавил, что недавние атаки со стороны хуситов, обосновавшихся в Йемене, требуют «коллективного ответа». Поэтому решено приступить к операции «Страж процветания» - многонациональной инициативе под эгидой объединенных морских сил, резюмировал шеф Пентагона.