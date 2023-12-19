Глава Пентагона объявил начало многонациональной операции по защите Красного моря

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Остина. В операции примут участие такие страны как, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Цель операции состоит в обеспечении безопасности и свободы судоходства для всех стран в южной части Красного моря и Аденского залива. Остин добавил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа. Ранее сообщалось, что норвежское коммерческое судно Strinda, перевозившее нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Согласно данным СМИ, судно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования с территории Йемена, из-за удара на корабле возник пожар. До этого американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками, выпущенными из Йемена. Кроме того, под атаку попали также различные коммерческие суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что, по мнению властей США, вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия.