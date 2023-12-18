Стало известно, когда у Пентагона закончатся средства на Украину

Такую дату Маккорд озвучил в письме, которое было адресовано членам Конгресса США . Он также уточнил, что после 30 декабря Пентагону потребуется новое финансирование, которое должно быть одобрено Конгрессом.

При этом оставшиеся средства планируют потратить на покупку нового вооружения и военного оборудования. Согласно письму Маккорда, из оставшихся 1,07 миллиарда долларов 635 миллионов планируют потратить на покупку ракет, 210 миллионов долларов на 155-мм снаряды М795, 17 миллионов на замену акустических сенсоров, 4,3 миллиона на замену транспортных средств и ограждений, 737 тысяч долларов на камуфляжные куртки и ещё 129 миллионов на финансирование ВМС. При этом последняя категория была помечена как «иные ракеты» — дополнительная информация об этих тратах была засекречена.