Стало известно, когда у Пентагона закончатся средства на Украину
Контролер Пентагона Майкл Маккорд заявил, что 30 декабря у Минобороны США закончатся деньги для замены отправляемого на Украину оружия. Об этом сообщает Bloomberg.
Такую дату Маккорд озвучил в письме, которое было адресовано членам Конгресса США. Он также уточнил, что после 30 декабря Пентагону потребуется новое финансирование, которое должно быть одобрено Конгрессом.
При этом оставшиеся средства планируют потратить на покупку нового вооружения и военного оборудования. Согласно письму Маккорда, из оставшихся 1,07 миллиарда долларов 635 миллионов планируют потратить на покупку ракет, 210 миллионов долларов на 155-мм снаряды М795, 17 миллионов на замену акустических сенсоров, 4,3 миллиона на замену транспортных средств и ограждений, 737 тысяч долларов на камуфляжные куртки и ещё 129 миллионов на финансирование ВМС. При этом последняя категория была помечена как «иные ракеты» — дополнительная информация об этих тратах была засекречена.
«Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в безопасности Украины», — написал Маккорд.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США осталось около 1 миллиарда долларов на помощь Украине.