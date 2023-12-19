Великобритания отреагировала на запуск баллистической ракеты КНДР

"Эта повторяющаяся эскалация испытаний наносит глубокий ущерб региональной стабильности и еще больше дестабилизирует мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания настоятельно призывает Северную Корею воздерживаться от незаконных запусков, быстро вернуться к диалогу и отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ всецелым, поддающимся проверке и необратимым образом", - сказала Тревельян.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР 18 декабря МБР находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела 1 000 км при максимальной высоте полета 6 000 км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Район падения ракеты находился за пределами исключительной экономической зоны Японии - в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья острова Хоккайдо.