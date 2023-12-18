США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Вашингтон и Хельсинки заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны. Документ подписан в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеным, министром обороны Финляндии Антти Хяккянен и главой МИД Элиной Валтонен. Трансляция велась на сайте Госдепа США.

В ходе церемонии подписания документов Блинкен заявил, что новое соглашение позволит военным двух стран "более эффективно сотрудничать", а также взаимодействовать в целях повышения обороноспособности блока НАТО.

Глава финской дипломатии в свою очередь заявила, что членство Финляндии в НАТО, а также заключение военного соглашения с США позволит Финляндии "вывести отношения с США на новый уровень".