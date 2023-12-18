США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны
Вашингтон и Хельсинки заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны. Документ подписан в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеным, министром обороны Финляндии Антти Хяккянен и главой МИД Элиной Валтонен. Трансляция велась на сайте Госдепа США.
В ходе церемонии подписания документов Блинкен заявил, что новое соглашение позволит военным двух стран "более эффективно сотрудничать", а также взаимодействовать в целях повышения обороноспособности блока НАТО.
Глава финской дипломатии в свою очередь заявила, что членство Финляндии в НАТО, а также заключение военного соглашения с США позволит Финляндии "вывести отношения с США на новый уровень".
В заключенном соглашении прописаны особенности правового статуса войск США на территории Финляндии. По договору подразделения военно-морских, воздушных и сухопутных сил США получат доступ на 15 объектов вооруженных сил Финляндии, включая возможности и право размещать там свой контингент, военную технику и боеприпасы. В Хельсинки считают, что соглашение укрепит обороноспособность страны и подчеркнет приверженность США своим союзническим обязательствам в отношении Финляндии. Местные критики договора уверены, что он лишает Финляндию части суверенитета и фактически кладет ее под сапог дяди Сэма.