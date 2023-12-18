Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, документ по укреплению оборонного сотрудничества, направленный на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО , подписали госсек США Энтони Блинкен и глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны», — сказал Блинкен.

По его словам, после вступления документа в силу военные начнут «сотрудничать более эффективно и действенно, а войска получат больше возможностей с целью совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО».