Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
По данным агентства, документ по укреплению оборонного сотрудничества, направленный на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО, подписали госсек США Энтони Блинкен и глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны», — сказал Блинкен.
По его словам, после вступления документа в силу военные начнут «сотрудничать более эффективно и действенно, а войска получат больше возможностей с целью совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО».
Рамблер: главные новости