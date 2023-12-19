Армия Израиля нашла в секторе Газа более 1,5 тыс. туннелей ХАМАС

Израильская армия с начала конфликта в секторе Газа смогла обнаружить свыше 1,5 тысячи туннелей, которые принадлежат движению ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

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«С начала наземной операции в секторе Газа войска ЦАХАЛа выявили около 1,5 тыс. тоннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, множество подземных сооружений были расположены под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы обнаружили на территории сектора Газа принадлежащий ХАМАС огромный тоннель и назвали его «жемчужиной в короне» всех найденных ранее коммуникаций палестинской организации.

Описывая масштабы тоннеля, Бульштейн пояснил, что глубина его залегания достигала 50 метров, а протяженность составила около четырех километров. По тоннелю способны беспрепятственно проезжать автомобили, а его отделке «могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира».