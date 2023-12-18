Официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, военно-морские силы Йемена провели операцию против двух кораблей, связанных с Израилем. Он подчеркнул, что нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолетов морской авиации. До этого Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море. Один из неназванных чиновников рассказал Politico, что американские военные также предоставили командирам возможность "нанести удар по хуситам". 15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.