Некоторые наиболее активные союзники Украины обсуждают возможность заморозки конфликта, чтобы выставить ее как победу Киева. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего американского чиновника.

© Lenta.ru

«Мы должны перевернуть эту историю и сказать, что [Владимир] Путин потерпел неудачу», — отметил чиновник.

Он также отметил, что давление на Украину с целью заключения перемирия будет только возрастать в будущем. Однако, по его мнению, для Киева заморозка конфликта будет выгоднее, так как, украинская сторона, якобы, пользуется большей международной поддержкой.

Ранее высокопоставленный источник заявил «Известиям», что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. По словам собеседника издания, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Но главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией.