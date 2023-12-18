Писатель Борис Акунин внесен в перечень экстремистов и террористов

Эмигрировавший в Лондон российский писатель Григорий Чхартишвили, известный, в частности, под псевдонимом Борис Акунин, внесён в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Писатель Борис Акунин внесен в перечень экстремистов и террористов
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Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор отметился множеством антироссийских высказываний и заявлений в поддержку украинских боевиков. Он не имеет статуса иностранного агента. Между тем зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко призвала Минюст признать Акунина иноагентом.

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