Писатель Борис Акунин внесен в перечень экстремистов и террористов

Эмигрировавший в Лондон российский писатель Григорий Чхартишвили , известный, в частности, под псевдонимом Борис Акунин , внесён в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор отметился множеством антироссийских высказываний и заявлений в поддержку украинских боевиков. Он не имеет статуса иностранного агента. Между тем зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко призвала Минюст признать Акунина иноагентом.