В ВСУ назвали причину сокращения масштаба операций
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов, а личный состав устал. Поэтому командование вынуждено сокращать число операций на линии соприкосновения, заявил в интервью агентству Reuters командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Ранее европейские СМИ сообщили, что командующий ВСУ Валерий Залужный намеревается в 2024 году провести новое наступление, по разработанному заранее плану. В ходе военных действий он собирается применить военную технику, которую ему обещали поставить США и ЕС.
При этом в Конгрессе США так и не были приняты новые пакеты помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. А Венгрия наложила вето на выделение Евросоюзом дополнительной помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.
По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, у ВСУ уже есть проблема с боеприпасами, особенно калибра 122 мм и 152 мм.
«Объемы, которые мы имеем сейчас, недостаточны для нас, учитывая наши потребности, так что мы перераспределяем их. Мы по-новому планируем задачи, которые ставим перед собой, и уменьшаем их, потому что должны их обеспечить», — пояснил он.
Также военнослужащий констатировал, что на ряде участков ВСУ вынуждены были перейти к обороне. При этом есть и проблемы с личным составом, у которого накопилась усталость.
«Сегодня у нас есть определенные трудности с военнослужащими на линии фронта. Да, сегодня они не такие свежие, не отдыхали», — заявил Тарнавский, отметив, что «у каждого командира должен быть резерв».
Напомним, что за шесть месяцев активных военных действий ВСУ, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потеряли порядка 125 тысяч солдат и офицеров, а также свыше 16 тыс. единиц бронетехники.