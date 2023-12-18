Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов, а личный состав устал. Поэтому командование вынуждено сокращать число операций на линии соприкосновения, заявил в интервью агентству Reuters командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Ранее европейские СМИ сообщили, что командующий ВСУ Валерий Залужный намеревается в 2024 году провести новое наступление, по разработанному заранее плану. В ходе военных действий он собирается применить военную технику, которую ему обещали поставить США и ЕС.

При этом в Конгрессе США так и не были приняты новые пакеты помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. А Венгрия наложила вето на выделение Евросоюзом дополнительной помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, у ВСУ уже есть проблема с боеприпасами, особенно калибра 122 мм и 152 мм.

«Объемы, которые мы имеем сейчас, недостаточны для нас, учитывая наши потребности, так что мы перераспределяем их. Мы по-новому планируем задачи, которые ставим перед собой, и уменьшаем их, потому что должны их обеспечить», — пояснил он.

Также военнослужащий констатировал, что на ряде участков ВСУ вынуждены были перейти к обороне. При этом есть и проблемы с личным составом, у которого накопилась усталость.

«Сегодня у нас есть определенные трудности с военнослужащими на линии фронта. Да, сегодня они не такие свежие, не отдыхали», — заявил Тарнавский, отметив, что «у каждого командира должен быть резерв».