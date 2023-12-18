Экс-разведчик Риттер: США готовятся объявить войну хуситам

Американские власти собираются объявить войну хуситам. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. " Соединенные Штаты Америки готовятся развязать войну против Йемена", - написал он. Отставной офицер разведки обратил внимание, что сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать "с обнищавшей страной". По словам Риттера, 70 процентов населения Йемена остро нуждается в гуманитарной помощи. Риттер пришел к выводу, что это решение не лучшим образом характеризует США, и предрек, что оно ни к чему хорошему не приведет. До этого в Малайзии заявили, что США могут начать еще одну войну на Ближнем Востоке. По мнению политических аналитиков англоязычной газеты New Straits Times, США с союзниками готовятся превратить Йемен в Афганистан, Ирак и Сирию.