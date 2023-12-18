Генерал Тарнавский: ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили масштаб операций, поскольку испытывают нехватку боеприпасов по всей линии фронта. Об этом в интервью агентству Reuters заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, у ВСУ есть проблема с боеприпасами, особенно с постсоветскими снарядами - 122 мм и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта... Тех объемов (иностранной помощи. - "Газета.Ru"), которые мы имеем сегодня, недостаточно для нас, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", - сказал Тарнавский. Он указал, что ВСУ перешли к оборонительным действиям в некоторых районах. При этом в некоторых районах украинские войска продолжают пытаться наступать, заявил командующий группировкой. Также он отметил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом на линии фронта. "Да, сегодня они (украинские военнослужащие. - "Газета.Ru") не такие свежие, не такие отдохнувшие", - сказал Тарнавский. До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что по его данным, Вооруженные силы Украины теряют до 90% мобилизованных из-за некомпетентности Киева.