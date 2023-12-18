Лавров: связи Буданова с силами США указывают, что Украина не суверенна

Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. "Буданов, по-моему, совсем не скрывая, признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций", - отметил глава ведомства. По словам министра, прозвучала информация, что при Вооруженных силах Украины (ВСУ) созданы спецподразделения для тесной координации с ЦРУ и с британской внешней разведкой MI-6. Лавров обратил внимание, что эти факты подтверждают: Украину используют, ею манипулируют. В середине декабря в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада. CNN со ссылкой на оценки западной разведки сообщил, что без поддержки США и Евросоюза Киев сможет продержаться лишь несколько месяцев.