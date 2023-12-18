Кадыров показал кадры уничтожения опорника ВСУ в Кременском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале эксклюзивное видео уничтожения штурмовой группой спецназа «АХМАТ» Вооруженных сил России опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском направлении. Обнаружить противника удалось с дрона.

На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытаются сбить БПЛА-разведчик выстрелами из автоматов. Вслед за этим на позиции приходят российские бойцы, которые штурмом захватывают опорник.