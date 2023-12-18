Залужный опроверг собственные слова о тупике на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте не является патовой. Свои собственные слова о зашедшем в тупик украинском конфликте главком ВСУ опроверг в интервью «РБК-Украина».

Он также не ответил на вопрос о том, планирует ли Украина очередное наступление зимой.

«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае», — прокомментировал свое молчание главнокомандующий.