Российские военные за последние сутки отразили более 20 атак ВСУ и уничтожили немецкий танк Leopard-2. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

За последние 24 часа ВС РФ отразили на Купянском направлении десять атак штурмовых групп ВСУ — в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области. ВСУ потеряли там более 60 военнослужащих, немецкий танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении украинские силы потеряли до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2.

На Донецком направлении российские силы отразили девять атак штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла там до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе американскую БМП Bradley, и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении за сутки были отражены четыре атаки ВСУ. Украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, три пикапа и одну «Гвоздику».

На Запорожском направлении украинские силы потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и три автомобиля, были поражены самоходные артиллерийские установки — американская М109 Paladin и польская Krab, а также гаубица «Мста-Б».

За сутки российские силы поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе села Серебрянка в ДНР, а также живую силу и технику ВСУ в 113 районах. Российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников и два реактивных снаряда американской системы HIMARS.