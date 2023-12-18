Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

Российские войска нанесли удар по командному пункту Нацгвардии Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

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Как сообщили в оборонном ведомстве, командный пункт располагался в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике. В этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, российские беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили еще 113 районов дислокации живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ.