Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины
Российские войска нанесли удар по командному пункту Нацгвардии Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
Как сообщили в оборонном ведомстве, командный пункт располагался в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике. В этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, российские беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили еще 113 районов дислокации живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ.
Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — снаряды наносят точные удары, не попадая в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.