Израиль атаковал территорию Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Сирию, нанеся удары по позициям, с которых наносился огонь по израильской территории. Об этом сообщил ЦАХАЛ, показав кадры нанесения ударов.

«Некоторое время назад зафиксировано несколько запусков из Сирии в сторону Израиля. Снаряды упали в безлюдной местности. В ответ ЦАХАЛ при помощи артиллерии нанес удары по местам, откуда производился огонь в Сирии», - уточнила пресс-служба ведомства.

Танки израильской армии обстреляли военный пост сирийской армии. Уточняется, что пуски по территории Сирии последовали в ответ выпущенные оттуда снаряды.

Как сообщалось ранее, Израиль обстрелял пригород сирийской столицы Дамаска. В средствах массовой информации рассказали, что сирийские системы противовоздушной обороны сбивали цели в окрестностях сирийской столицы.