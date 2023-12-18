В Минздраве заявили о целенаправленной атаке ВСУ на медучреждения новых регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют медицинские учреждения в новых регионах России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что ударам подвергаются в том числе здания медучреждений, отремонтированные после предыдущих атак. При этом глава ведомства подчеркнул, что в ВСУ «прекрасно знают, что это медицинские организации».