Mash: в отеле Ростовской области отказались заселять трех бойцов СВО

В городе Миллерово Ростовской области отказались заселять в отель военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канале Don Mash. Организатор перевозок рассказала, что в заранее забронированном отеле отказались заселять троих военнослужащих. Они планировали остаться на ночевку в Миллерово, а с утра поехать дальше. В итоге бойцам пришлось искать новое место и отправиться спать в Каменск. На вопросы журналистов хозяйка отеля ответила, что старается не заселять военнослужащих. По ее словам, солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор, отпугивая других посетителей гостиницы. Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными. Другой резонансный инцидент произошел ранее в Омске. Там бойцы СВО обвинили директора школы в отказе повесить мемориальную доску, они обратились к мэру. Они заявили, что согласовали инициативу установить доску с местными властями и военкоматом, но получили отказ непосредственно от администрации учебного заведения.