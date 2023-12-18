В Германии оценили ситуацию на Украине после инцидента с прослушкой Залужного

Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке в соцести X Украине после инцидента с обнаружением прослушки в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, сейчас в стране «все сильно бурлит». Кроме того, эксперт также обратил внимание на результаты опроса населения, согласно которым президенту Владимиру Зеленскому доверяют только 62 процента респондентов, а главкому — 88 процентов.

17 декабря стало известно об обнаружении прослушивающих устройств в кабинете Залужного. По данному факту было возбуждено уголовное дело.