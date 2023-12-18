Десантники РФ штурмом овладели пунктом ВСУ под Артемовском

На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск штурмом овладели укреплённым опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска.

Десантники направились к опорнику с нескольких сторон и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм.