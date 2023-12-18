Российский штурмовик сжег окоп ВСУ первым выстрелом из АК

В Телеграм-канале "В прицеле свастика"опубликовали яркие кадры захвата опорного пункта ВСУ российскими бойцами. В ходе боя одному из штурмовиков удалось сжечь окоп, где укрывался противник, первым выстрелом из автомата Калашникова.

Видео снял дрон, оператор которого и помогал четверым бойцам проводить штурм. Судя по кадрам, "опорник" представлял собой систему нор, спрятанных в высокой степной траве.