Ростех показал РСЗО "Торнадо-С" и комплекс "Искандер" в виде фантастических монстров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила продолжение проекта "Боевые монстры Ростеха", в рамках которого в виде фантастических механизированных монстров изображены наиболее яркие образцы российского вооружения - РСЗО "Торнадо-С", ОТРК "Искандер-М" и многоцелевая ракета "Изделие-305". Новые облики отечественного вооружения опубликованы в Telegram-канале корпорации.

На опубликованных изображениях оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" показан в виде сколопендры, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" - в виде динозавра волгатитана, универсальная бронированная инженерная машина УБИМ представлена в виде краба, ракета "Изделие 305" - в виде змея, вертолет Ми-28Н - в виде летучей мыши, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У обрел образ кита-локатора. Как отметили в госкорпорации, героев для второй серии выпуска выбирали вы в ходе народного голосования.

"Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы. Русский солдат уже порядка десяти лет прочно ассоциируется с "вежливым человеком", и мы отлично себе его представляем. Российская военная техника же имеет оправданную репутацию "оружия победы", но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями Госкорпорации", - отметили в госкорпорации.