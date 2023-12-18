Российская разработка заблокирует экраны украинских пилотов дронов

«Вызывай Волгу и живи»: российская разработка заблокирует экраны украинских пилотов
В России создали инструмент подмены изображения «Дафни», транслирующий картинку с текстом «149.200 вызывай Волгу и живи» и блокирующий ею вид с бортовой камеры украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
Кузякин объяснил, что «Дафни» лишает пилотов, управляющих дронами, возможности ориентироваться на местности.
Разработка направлена против FPV-дронов — устройств, транслирующих видео в режиме реального времени с камеры на монитор, очки или шлем оператора, который управляет дроном удаленно.
Как отметил Кузякин, инструмент «Дафни» был создан с учетом аналогового и открытого характера видеосигнала, передаваемого украинскими FPV-дронами. Спецчастоту «149.200 вызывай Волгу» используют российские силы для переговоров о добровольной сдаче украинских военных в плен. Кузякин добавил, что ВСУ используют открытый канал передачи видео из-за «тотального финансового и технического голода ВСУ».
"«Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. «Дафни» транслирует мерцающую картинку с огромной надписью «149.200 вызывай Волгу и живи», которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона", — рассказал он.
Это усложняет возможности маневра и прицеливания дронов, а из-за потери пилотом визуального контроля на несколько секунд дрон может разбиться.
Сейчас инструмент проходит испытания.
Ранее в России разработали тренажер «Виарус», обучающий операторов дронов с помощью очков виртуальной реальности (VR). В комплекте с VR-очками идет джойстик для управления беспилотником. В итоге пилот в VR-очках управляет виртуальным дроном именно так, как если бы он управлял реальным беспилотником.