Российская разработка заблокирует экраны украинских пилотов дронов

В России создали инструмент подмены изображения «Дафни», транслирующий картинку с текстом «149.200 вызывай Волгу и живи» и блокирующий ею вид с бортовой камеры украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

Кузякин объяснил, что «Дафни» лишает пилотов, управляющих дронами, возможности ориентироваться на местности.

Разработка направлена против FPV-дронов — устройств, транслирующих видео в режиме реального времени с камеры на монитор, очки или шлем оператора, который управляет дроном удаленно.

Как отметил Кузякин, инструмент «Дафни» был создан с учетом аналогового и открытого характера видеосигнала, передаваемого украинскими FPV-дронами. Спецчастоту «149.200 вызывай Волгу» используют российские силы для переговоров о добровольной сдаче украинских военных в плен. Кузякин добавил, что ВСУ используют открытый канал передачи видео из-за «тотального финансового и технического голода ВСУ».

"«Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. «Дафни» транслирует мерцающую картинку с огромной надписью «149.200 вызывай Волгу и живи», которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона", — рассказал он.

Это усложняет возможности маневра и прицеливания дронов, а из-за потери пилотом визуального контроля на несколько секунд дрон может разбиться.

Сейчас инструмент проходит испытания.