Shot: трое диверсантов ликвидированы в боях с пограничниками в районе Теребрино

Российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в районе села Теребрино Белгородской области, трое из них были ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. По его данным, утром 17 декабря группа диверсантов из восьми человек выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области и подошла к границе с Краснояружским районом Белгородской области около 11:30. Пограничники РФ вступили с ними в стрелковый бой, который продолжался около 30 минут. В результате трое диверсантов были ликвидированы, а остальные, в том числе один раненый, бежали. С российской стороны, по информации Shot, потерь нет. По словам источника канала, у ликвидированных диверсантов нашли винтовки М4, несколько РПГ, а также комплекты взрывчатки типа С4. 8 декабря сообщалось, что российские войска сорвали попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.