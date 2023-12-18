Украинских военных обвинили в использовании FPV-дронов против мирного населения

Украинские военные все чаще используют FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хоть какие-то «успехи». Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Сальдо обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нанесении «варварского урона» с помощью FPV-дронов. «Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — заявил он.

По его мнению, такими действиями ВСУ пытаются «создать иллюзию, что есть какие-то успехи».