Раскрыт секрет неуязвимости российского комплекса «Авангард»

«Более того, он может в полете маневрировать. Как это происходит — загадка, потому что при скорости 27 Махов его оболочка покрыта плазмой, потому что слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи. Поэтому такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно. Учитывая, что он летит не по баллистический траектории, а маневрирует в полете, его ни одна станция засечь и взять на сопровождение не может», — рассказал специалист.