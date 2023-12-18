Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы, в то время как мощь армии России растет
Российская армия превосходит украинскую и продолжает наращивать свою мощь. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российские силы постоянно растут.
"Российская оружейная промышленность поставляет как массу новой, так и отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты прошли достаточно хорошую подготовку", — считает Подгурский.
По мнению журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти исчерпали свои мобилизационные ресурсы на фоне огромных потерь.
"Финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку", - резюмировал обозреватель.
До этого американский журнал National Interest писал, что вылеты российских истребителей МиГ-31 вызывают сильное беспокойство на Украине. Отмечалось, что Миг-31 показывает себя "хорошим ударным самолетом", к которому на Украине относятся "крайне серьезно".