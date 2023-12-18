На Западе признали мощь российской армии

Российская армия превосходит украинскую и продолжает наращивать свою мощь. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российские силы постоянно растут.

"Российская оружейная промышленность поставляет как массу новой, так и отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты прошли достаточно хорошую подготовку", — считает Подгурский.

По мнению журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти исчерпали свои мобилизационные ресурсы на фоне огромных потерь.

"Финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку", - резюмировал обозреватель.