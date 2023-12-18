Мобилизация: последние новости на сегодня 18 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» с первых дней помогает участникам СВО и их семьям

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что своим трудом в тылу и на фронте все однопартийцы приближают общую Победу, сообщается на сайте партии.

При участии тысяч активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии» собрано и доставлено на передовую более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи. Ha прифронтовых территориях открыты и действуют 40 гуманитарных центров и 15 детских центров. Работать в госпитали отправились более тысячи врачей со всех регионов.

Как отметил Медведев, ни одна другая партия не вносит столь весомого вклада в эту работу.

В Волгограде осудили пятерых военных, заплативших командиру за спасение от СВО

В Волгограде вынесли приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки командиру, чтобы повторно не участвовать в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Двоих оштрафовали, еще двоим помимо штрафа дали условные сроки и только одному — реальный.

Апелляционная коллегия приговор оставила в силе.

Милонов попросил Деда Мороза разрешить ему выехать в зону СВО

Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что написал письмо Деду Морозу, сообщает «Свободная пресса».

Парламентарий попросил у сказочного волшебника разрешения отправиться в зону специальной военной операции. Так законодатель ответил на вопрос репортера о запрете посещения зоны спецоперации представителями «Единой России».